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Giriş Tarihi: 18.2.2025 13:25 Son Güncelleme: 18.2.2025 13:29

THY zamanında kalkış oranı yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılan seferlerde zamanında kalkış oranı belli oldu.

DHA
THY zamanında kalkış oranı yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılan seferlerde zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. 1 Ocak - 17 Şubat tarihleri arasında geçen senenin aynı dönemine göre 5,6 puan iyileştirerek zamanında kalkışı yüzde 83,4'e yükselttik. Yolcularımızı zamanında emniyet ve kalite ile misafir eden tüm ekibimize teşekkür ederim. THY, emniyet ile tam zamanında" dedi.

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THY zamanında kalkış oranı yükseldi
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