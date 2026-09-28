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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:52 Son Güncelleme: 28.09.2026 10:53

THY’den avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine yapılacak gidiş-dönüş uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası başlattı.

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AA
THY’den avantajlı bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla Güney Avrupa ülkeleri olmak üzere, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 9 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş Priştine ve Üsküp'e 119 dolar, Saraybosna'ya 129 dolar, Tiran'a 139 dolar, Podgorica, Atina ve Selanik'e 149 dolar, Lubliyana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla'ya 189 dolar, Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya'ya 199 dolar, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo'ya 209 dolar, Porto'ya 219 dolar, Lizbon, Paris ve Nice'e 229 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanyayla ilgili detaylara THY'nin internet sitesi ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #SARAYBOSNA #VENEDİK #ROMA #TÜRK HAVA YOLLARI

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THY’den avantajlı bilet kampanyası
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