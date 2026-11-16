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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:04 Son Güncelleme: 16.11.2026 11:06

THY'den avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.

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THY’den avantajlı bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletler ile 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119, Sofya'ya 129, Varna'ya 139, Prag'a 149, Kişinev'e 159, Tiflis, Budapeşte ve Krakow'a 169, Batum'a 179, Vilnius ve Riga'ya 189, Tallinn'e 199, Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #THY
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THY'den avantajlı bilet kampanyası
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