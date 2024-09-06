THY’den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 6-17 Eylül tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024-31 Mart 2025 arasındaki seyahatlerinde Köstence'ye 109, Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj'a 139, Budapeşte, Krakow ve Varna'ya 159, Bakü ve Vilnius'a 179, Gence ve Nahcivan'a 189, Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında, yine 6-17 Eylül arasında alınacak biletlerle 1 Ekim 2024- 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde Prag'a 159, Kişinev'e 169, Tallinn'e ve Riga'ya 179 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı bulunabilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.