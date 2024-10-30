THY’den Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel proje

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla hazırladığı videoyu sosyal medya platformu X'de paylaştı. Proje kapsamında, THY hesabından paylaşılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama tweetindeki 'beğeni' butonuna tıklayan takipçiler, Türk Bayrağı sürpriziyle karşılaştı. Bu tweetle Türk Hava Yolları, X platformundaki 'custom like' uygulamasını Türkiye'de kullanan ilk marka oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Millet iradesinin tescili, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 101'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu özel gün kapsamında hayata geçirdiğimiz özel projelerimizi de beğenilerinize sunuyoruz" dedi.THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası da başlattı. Kampanya kapsamında yurtiçi uçak biletlerini 29-30 Ekim'de alanlar, 14 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında 849 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek. İstanbul'dan tüm şehirlere ve tüm şehirlerden İstanbul'a 849 liradan bilet alınabilecek. İstanbul ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında bilet ücretleri 'ExtraFly' ile 'PrimeFly' pakette 1.299 lira olarak belirlendi. Bu hatlar dışında kalan tüm yurtiçi uçuşlarda ücretler 1.179 ile 1.239 lira arasında değişecek.