THY’den Doğu Avrupa’da 17 rotaya özel fırsat

Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Doğu Avrupa'da 17 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 109 Dolar'dan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sunuyor. Sadece Türk vatandaşları ve sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022- 31 Mart 2023 tarihleri arasında seyehat etmeleri gerekiyor

Kampanya kapsamında biletler Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahcivan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179 Bakü ve Tallinn'e ise 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek