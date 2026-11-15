THY’den Japonya pazarı için özel reklam filmi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentine gerçekleştirilen ilk sefer dolayısıyla düzenlenen programın ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçtiklerini belirtti.

Burada dünya sinemasının önemli isimlerinden Takeshi Kitano'nun imzasını taşıyan yeni reklam filmini Kitano ve misafirlerle birlikte izlediklerini anlatan Şeker, "Filmde Japoncada kimi duyguları anlatan kelimeler Türkiye'nin doğasında, kültüründe ve misafirperverliğinde karşılık buluyor. Sayın Kitano'nun ülkemizi gezerken hissettiklerini yansıtan bu film, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da güzellik karşısında benzer duygular yaşayabildiğimizi hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BAYRAK TAŞIYICISI OLARAK İNSANLARI VE KÜLTÜRLERİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şeker, tanıtımın ardından düzenledikleri basın toplantısında Japon gazetecilerle bir araya geldiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filmin nasıl ortaya çıktığını ve Japonya pazarına verdiğimiz önemi anlattık, gazetecilerin sorularını yanıtladık. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu ve Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak insanları ve kültürleri buluşturmaya devam edeceğiz. Filmimizin de hatırlattığı gibi, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun, kalpten kalbe bir yol var. Japonya'dan güzel anılarla ayrılırken Sayın Kitano'ya, buluşmamıza katılan Japon basın mensuplarına, çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Dünya daha büyük, keşfet. İyi seyirler"

