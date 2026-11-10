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Giriş Tarihi: 10.11.2026 06:06

THY'den öğrencilere indirimli uçak bileti fırsatı: 8 ülke hariç tüm dünyada geçerli

Türk Hava Yolları, 12-34 yaş arasındaki öğrencilere yönelik indirimli bilet kampanyasını başlattı. Miles&Smiles üyesi öğrenciler, belirlenen tarihler arasında Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarında yüzde 15 indirimden yararlanabilecek. 8 ülke ise kampanya dışında

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THY’den öğrencilere indirimli uçak bileti fırsatı: 8 ülke hariç tüm dünyada geçerli
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Türk Hava Yolları (THY), öğrencilerin yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla yüzde 15 indirimli uçak bileti kampanyasını satışa çıkardı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arasındaki öğrenciler, 8 Aralık'a kadar satın alacakları indirimli biletlerle 9 Kasım 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında öğrenciler, belirtilen tarihler arasında Türkiye çıkışlı yurt dışı destinasyonlara tek yön veya gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda indirimden yararlanabilecek.

BAZI ÜLKELER KAMPANYA DIŞINDA

Kampanya, Türkiye çıkışlı uluslararası uçuşları kapsarken Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka destinasyonları indirim kapsamı dışında tutuldu.

İndirimden yalnızca THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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THY'den öğrencilere indirimli uçak bileti fırsatı: 8 ülke hariç tüm dünyada geçerli
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