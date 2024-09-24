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Giriş Tarihi: 24.9.2024 13:52 Son Güncelleme: 24.9.2024 13:52

THY'den 'Pakistan Havayollarının satın alınacağı' iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
THY’den ’Pakistan Havayollarının satın alınacağı’ iddiasına yalanlama

THY Basın Müşaviri YahyaÜstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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THY'den 'Pakistan Havayollarının satın alınacağı' iddiasına yalanlama
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