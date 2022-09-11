THY’den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim

SON OLARAK TAŞERON ÇALIŞANLARINIZA 20 BİN TL PRİM VERMENİZ GÜNDEM OLDU

65 bin çalışanımız var. Bunları 4 kişilik bir aile olarak düşünürsek, bizimle bağlantılı insan sayısı 250 bini geçiyor. Bu bizim için büyük bir sorumluluk. Son olarak destek hizmeti aldığımız taşeronlara prim verdik. Bunlar sadece bize değil, başka firmalara da hizmet veriyor. Ama bu kararımızı bir ahde vefa ve teşekkür olarak düşünmek mümkün.