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Giriş Tarihi: 19.5.2024 12:26

THY'nin 2033 hedefi yıllık 171 milyon yolcu

Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı kapsamında 2033'te filosundaki uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

AA
THY’nin 2033 hedefi yıllık 171 milyon yolcu

91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, son 22 yılda Kovid-19 küresel salgınının etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırmayı başardı.

Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat toplam taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon olarak kayıtlara geçti.

THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.

Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor.

Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor.

Dünya etrafında 71 kez dönen THY uçakları, her gün ortalama 3 bin 972 saat havada kalırken, bu sayı 165 güne tekabül ediyor.

Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot ve 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.

THY uçakları günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve ortalama 4 bin 761 ton kargo taşıyor.

Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Şirketin geçmişten günümüze taşıdığı yolcu, uçak ve personel sayılarındaki artış ise şöyle:

Yıl İç hat yolcu sayısı Dış hat yolcu sayısı Toplam yolcu Personel sayısı Uçak sayısı
2002 4,9 milyon 5,4 milyon 10,3 milyon 10984 65
2003 5,5 milyon 4,9 milyon 10,4 milyon 10284 66
2004 5,8 milyon 6,1 milyon 11,9 milyon 10956 73
2005 7,2 milyon 6,9 milyon 14,1 milyon 11213 83
2006 8,9 milyon 8 milyon 16,9 milyon 10324 100
2007 9,9 milyon 9,7 milyon 19,6 milyon 10453 101
2008 11,1 milyon 11,5 milyon 22,6 milyon 11520 128
2009 11,7 milyon 13,4 milyon 25,1 milyon 12750 132
2010 13,6 milyon 15,5 milyon 29,1 milyon 14206 153
2011 14,5 milyon 18,1 milyon 32,6 milyon 15384 179
2012 15,9 milyon 23,1 milyon 39 milyon 15857 200
2013 20 milyon 28,2 milyon 48,2 milyon 18882 233
2014 22,7 milyon 32 milyon 54,7 milyon 19902 261
2015 26,3 milyon 34,9 milyon 61,2 milyon 22030 299
2016 27,3 milyon 35,4 milyon 62,7 milyon 24124 300
2017 30,2 milyon 38,4 milyon 68,6 milyon 24075 329
2018 32,9 milyon 42,2 milyon 75,1 milyon 26739 332
2019 30,4 milyon 43,8 milyon 74,2 milyon 29491 350
2020 13,7 milyon 13,4 milyon 27,1 milyon 28668 363
2021 20,2 milyon 24,6 milyon 44,8 milyon 27532 370
2022 25,5 milyon 46,3 milyon 71,8 milyon 29520 394
2023 30 milyon 53,4 milyon 83,4 milyon 33138 435
2024 92 milyon hedef 35604 456

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THY'nin 2033 hedefi yıllık 171 milyon yolcu
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