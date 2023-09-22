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Giriş Tarihi: 22.9.2023 13:29

THY'nin "Geleceğe Dönüşüm Projesi" bronz ödüle değer görüldü

Türk Hava Yollarının (THY), kabin ekibinin kullanım süresi dolmuş çantalarının ihtiyaç sahibi öğrenciler için ayakkabıya dönüştürüldüğü "Geleceğe Dönüşüm Projesi", kurumsal sorumluluk kategorisinde bronz ödüle değer bulundu.

AA
THY’nin Geleceğe Dönüşüm Projesi bronz ödüle değer görüldü

Türk Hava Yollarının (THY), Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Dönüşüm Projesi" dünyanın önde gelen iş ödülleri organizasyonu olan 2023 Stevie Awards İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası kapsamında, "kurumsal sorumluluk" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Projeyle THY kabin ekibinin kullanım talimat süresi dolmuş 7 bin 500 çantası, çocuklar için bota dönüştürülerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak bu prestijli ödülü aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle havacılık sektörüne öncülük ederek iklim değişikliğiyle mücadele ve kalkınma planları kapsamında sürdürülebilir bir gelecek için yeni projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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THY'nin "Geleceğe Dönüşüm Projesi" bronz ödüle değer görüldü
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