THY’nin Minsk seferleri etkili olacak! Türkiye-Belarus ticaretinde hedef 4 milyar dolar

OTOMOTİV YAN SANAYİSİ VE MAKİNE SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Belarus'un motor ve motor aksamları, elektrikli otobüs ve toplu taşıma araçları, makine ve ekipman, demir-çelik, kimya ve petrokimya ile kereste ve orman ürünlerinde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Işık, Türkiye açısından çeşitli sektörlerde işbirliği fırsatları bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'den otomotiv yan sanayisi, makine ve yedek parça, enerji ekipmanları, elektrik-elektronik, kimya ve üretime yönelik sanayi ürünlerinde ihracat fırsatları gördüklerini dile getiren Işık, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz, iki ülkenin üretim kabiliyetlerini tamamlayıcı biçimde buluşturan, dengeli bir ticaret yapısı kurmak."

Türk firmalarının Belarus'un otomotiv, ağır vasıta ve makine üreticilerine tedarik sağlayabileceğini belirten Işık, enerji, makine ve yedek parça, üretim ekipmanları ile inşaat ve yapı alanlarında da işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

İşbirliğinin yalnızca ürün satışlarıyla sınırlı kalmamasını istediklerini kaydeden Işık, Belarus'ta ortak üretim yapılması ve üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılınması seçeneklerinin de değerlendirildiğini aktardı.

BELARUS'TA YATIRIM VE ALTERNATİF LOJİSTİK GÜZERGÂHLARI GÜNDEMDE

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için lojistik ve finansman konularının da ele alındığını belirten Işık, mevcut güzergâhlara ek olarak alternatif demir yolu hatlarının daha etkin kullanılmasının Belarus makamlarıyla görüşüldüğünü ifade etti.

Finansman ve ödeme mekanizmalarının kolaylaştırılması için çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran Işık, Türk kamu bankalarının Belarus'ta şube açması ve yaptırım kapsamı dışında kalan ürünlerin ticaretinde ödeme kanallarının geliştirilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Işık, işlemlerin uluslararası düzenlemelere uygun yürütülmesinin temel yaklaşımları olduğunu vurguladı.

MOGİLEV'DE ÜRETİM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Işık, Belarus'taki Mogilev Serbest Ekonomi Bölgesi'nde yeni üretim yatırımlarına yönelik görüşmeler yaptıklarını da bildirdi.

Türk yatırımcıların uzun vadeli kiralama modeliyle üretim yapabilmesine yönelik metrekare başına yaklaşık 1,5 dolar düzeyindeki özel kiralama koşulları hakkında bilgi ve teklif aldıklarını belirten Işık, Minsk ve Mogilev ziyaretlerinin ardından farklı sektörlerde fiyat teklifleri, satın alma görüşmeleri ve ticari temasların sürdüğünü kaydetti.

HEDEF, TİCARET HACMİNİ 3-4 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Türkiye ile Belarus arasındaki mevcut ikili ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Işık, hedeflerinin bu rakamı 3-4 milyar dolara yükseltmek olduğunu söyledi.

Işık, hedefe ulaşmak için Türkiye'nin Belarus'a ihracatının artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi, ortak üretim projelerinin desteklenmesi ve lojistik ile ödeme süreçlerinin kolaylaştırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör