THY’nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60 milyonu aştı

Şirketin geçen yıl ocak-ağustosta 168,5 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu senenin aynı döneminde yüzde 6,4 artarak 179,2 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yıl ocak-ağustosta 1,3 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 1,4 milyon tona çıktı. Şirketin ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 501 oldu.

AĞUSTOS AYI SONUÇLARI

THY'nin Ağustos 2024'te 8,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 11,9 artarak 9,4 milyona yükseldi.