THY’nin ’Tek Yürek’ isimli 400’ncü uçağının özel yolcuları

Adıyaman, Hatay (Reyhanlı, Antakya), Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'den tahliye edilen İstanbul Sancaktepe'deki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ve 106 anne-baba için yapılan özel uçuşta İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri yer alıyor.

THY yöneticileri, uçuş öncesi THY'nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ndeki CIP Salonunda ağırlanan çocuklar ve ailelerinin yanlarına giderek sohbet etti.

İGA İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak TC-LGH kuyruk tescilli uçak özel yolcuları ile İzmir semalarına kadar uçtuktan sonra İstanbul'a geri gelecek