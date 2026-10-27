THY’nin Vietnam uçuşlarında büyüme

THY'nin geniş uçuş ağı ve İstanbul merkezli küresel bağlantılarıyla Türkiye ile Vietnam arasındaki hava ulaşımının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bayrak taşıyıcının Vietnam pazarındaki faaliyetleri, 29 Aralık 2010 tarihinde İstanbul çıkışlı ve Bangkok üzerinden Ho Chi Minh City'ye gerçekleştirilen ilk tarifeli seferlerle başladı. İlk uçuşun 30 Aralık 2010 tarihinde Vietnam'a ulaşmasıyla iki ülke arasındaki hava bağlantısında yeni bir dönem açıldı. Havayolu şirketi, 27 Haziran 2016 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi de uçuş ağına dâhil ederek ülkedeki ikinci uçuş noktasını hizmete sundu.

THY VİETNAMI AVRUPA'YA AMERİKA'YA BAĞLIYOR

Günümüzde İstanbul Havalimanı'ndan Hanoi ve Ho Chi Minh City olmak üzere Vietnam'ın iki önemli merkezine aktarmasız seferler düzenleyen bayrak taşıyıcı, İstanbul'daki küresel aktarma merkezi sayesinde Vietnam'ı Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve dünyanın farklı bölgelerindeki çok sayıda destinasyonla buluşturuyor. Havayolu şirketi Ekim 2026 itibarıyla İstanbul–Hanoi hattında haftalık 10 frekansla hizmet veriyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA HAFTALIK UÇUŞ SAYISI 42 FREKANSA ÇIKARTILDI

Türkiye ile Vietnam arasındaki sivil havacılık ilişkileri de son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerle gelişimini sürdürüyor. 6 Ağustos 2026 tarihinde iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında imzalanan mutabakat kapsamında İstanbul–Hanoi ve İstanbul–Ho Chi Minh City hatlarında, her iki ülkenin hava yolu işletmeleri için toplam haftalık 42 yolcu frekansına kadar kapasite imkânı tanındı.

İkili hava ulaştırma anlaşması çerçevesindeki bu düzenleme, mevcut sefer sayılarını değil, kullanılabilecek kapasiteyi ifade ediyor. Türk Hava Yolları'nın Vietnam'daki faaliyetlerinin 2010 yılından bu yana gelişmesi, başkent Hanoi'nin 2016 yılında uçuş ağına katılması ve gelecek döneme yönelik frekans artışları, iki ülke arasındaki hava ulaşımı açısından önem taşıyor.

Bayrak taşıyıcının İstanbul üzerinden sunduğu geniş bağlantı olanaklarının, Vietnam'ın uluslararası turizm potansiyelinin değerlendirilmesinin yanı sıra Türkiye ile Vietnam arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin gelişimine de katkı sağlaması bekleniyor.

UÇUŞLARDA DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 92 SEVİYELERİNE ÇIKTI

THY'nin Vietnam uçuşları hakkında açıklamalarda bulunan Hanoi Müdürü Dinçer Sayıcı, "

2025 yılında Vietnam hatlarımızda taşınan toplam yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artırdık. 2026 yıl sonunda ise yaklaşık yüzde 11'lik bir büyüme öngörüyoruz. İstanbul Havalimanı üzerinden sunduğumuz güçlü bağlantılar ve artan sefer sayılarımızla birlikte bu büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Vietnam hatlarımızdaki ortalama doluluk oranımız yaklaşık yüzde 92 seviyesinde. Yolcularımızın yüzde 92'sini ise İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yapan yolcular oluşturuyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika bağlantılarımız, Vietnam pazarındaki güçlü konumumuzu destekliyor. Vietnam, her geçen yıl Türk turistler açısından giderek daha fazla ilgi gören bir destinasyon haline geliyor.

Tercih edilen turistik yerler arasında ise özellikle Hanoi, Ha Long Körfezi ve Ninh Binh gibi bölgeler öne çıkıyor. 2026 yılında ilk 9 ay itibariyle Türkiye çıkışlı yolcu talebinde yüzde 56 artış kaydettik. Artan Direkt uçuşlarımızın ve tanıtım çalışmalarımızın bu ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz" dedi.

KAPASİTE ARTTIRACAĞIZ

Vietnam hatlarında sefer sayısını artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sayıcı "Ekim 2026 itibarıyla Hanoi ve Ho Chi Minh City hatlarımızda toplam haftalık 20 frekansla hizmet veriyoruz. Ocak 2027 itibarıyla ise bu sayıyı 21'e çıkarmayı planlıyoruz. Operasyonlarımızda ağırlıklı olarak Airbus A350-900 ve Boeing 787-9 Dreamliner tipi yeni nesil uçaklarımızı kullanıyoruz. Ağustos 2026'da iki ülke arasında imzalanan hava ulaştırma mutabakatının da desteğiyle kapasitemizi artırmayı ve bağlantılarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

HEDEF 60 BİN TON

Yolcu uçuşlarının yanı sıra iki ülke arasında hava kargo taşımacılığında da büyüme gerçekleştiğini ifade eden Dinçer Sayıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılında İstanbul-Vietnam operasyonlarımızda karşılıklı olarak yaklaşık 53 bin ton kargo taşıdık. 2026 yıl sonunda bu hacmin 60 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. Elektronik ürünler , yüksek katma değerli sanayi ürünleri, makine ve yedek parça ile tekstil ürünleri öne çıkan yük grupları arasında bulunuyor. Turkish Cargo'nun küresel uçuş ağıyla iki ülke arasındaki ticareti desteklemeyi sürdürüyoruz."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör