THY’nin yolcu sayısı 6.8 milyona çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY), yolcu sayısı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 8.2 artarak 6.8 milyona çıktı. THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.Açıklamada, şirketin Ocak 2024 döneminde 6.3 milyon olan toplam yolcu sayısının 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8.2 artarak 6.8 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısının Ocak 2024 döneminde 2,6 milyonken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8.5 artarak 2,8 milyona ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yolcu doluluk oranı Ocak 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2.1 puan artarak yüzde 82.4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 82.3 oldu."