THY’ye 5 ödül birden

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Türk Hava Yolları yöneticileri, Türkiye'nin önde gelen şirket yetkilileri ve medya mensupları katıldı. Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi araştırmasında havayolu 'Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 1'inci Şirketi', 'Türkiye'nin En Çok Kar Eden 1'inci Şirketi', 'Türkiye'nin Ulaştırma Sektöründe Ciroda 1'inci Şirketi', 'Ciro'ya göre Türkiye'nin En Büyük 2'nci Şirketi' ve 'Türkiye'nin En Çok İstihdam Yaratan 2'nci Şirketi' ödüllerini aldı.