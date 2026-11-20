Singapur'da düzenlenen ödül töreniyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Misafirlerimizin değerlendirmeleriyle şekillenen APEX ödüllerinde üç ayrı kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ödülünü ilk kez kazanmamız, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışımızın uluslararası ölçekte takdir görmesinin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk misafirperverliğini dünyanın dört bir yanına taşımaya ve havacılık sektöründe hizmet standartlarını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

APEX Grup İcra Kurulu Başkanı Dr. Joe Leader ise "Türk Hava Yolları'nın 2027 APEX Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ve APEX 5 Yıldızlı Havayolu ödüllerine layık görülmesi, misafirperverliği bir sanat olarak icra eden APEX World Class statüsündeki havayolunun gastronomi alanındaki üstün başarısını taçlandırıyor. Türk Hava Yolları, Turkish DO & CO iş birliği ve belirli uçuşlarında sunduğu Uçan Şef hizmetiyle Türk misafirperverliğini unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor. Özenle hazırlanan ve sunulan lezzetlerle misafirlerine Türk kültürünü deneyimleme fırsatı sunuyor" diye konuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör