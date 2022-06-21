THY, IATA’nın en üst düzey çevre sertifikasını alan ilk havayolu oldu

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IATA Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda sertifikayı alan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat THY'nin kıtalararası yolcu taşımanın yanında dünyanın sahip olduğu kültürel, çevresel ve ekonomik değerleri de taşıdığının altını çizerek "Bunu yaparken tüm operasyonlarımızda bugünümüzü nasıl daha az tüketiriz ve yarınımızı nasıl koruyabiliriz buna odaklanıyoruz.

Kanatlarımızı açarken dünyanın o kanatların altında değil aslında üstünde tutulması gerektiğini, onu taşımamız gerektiğini biliyoruz. En çok ülkeye uçan havayolu olarak dünyamızı seviyor, uçtuğumuz her nokta için değer üretiyoruz. IATA tarafından havacılık sektörüne özgü 'Çevre Yönetim Sistemi' modeli olarak tasarlanan IEnVA programında en üst seviyeyi temsil eden 'Stage 2' sertifikasını doğrudan almayı başaran ilk havayolu olarak bu konudaki kararlılığımızı da gösterdik" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ADIMLAR SERTİFİKAYI GETİRDİ

IATA'nın dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketlerini 8 farklı başlıkta, 92 adet gereklilik maddesiyle denetlediği sürdürülebilirlik odaklı programda şirketler, liderlik, çevre yönetim planları, sistem ve dokümantasyon ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Uçuş ve yer operasyonunun tüm aşamalarında sürdürülebilir projeler geliştiren THY'nin, çevresel etkileri sistemsel bir şekilde kontrol etmek ve uçuş, kabin içi, ofis ve eğitim faaliyetleri ile bina bakım süreçlerinde attığı sürdürülebilir adımlar bu sertifikayı almasını sağladı