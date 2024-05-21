Tıbbi cihaz sektörüne ihracat desteği

Tıbbi Cihaz Sektörünün Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Sürecinde Finansmana Erişimi Çalıştayı ve Prefinansman Protokolü imza töreni Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

AB'de tıbbi cihazların güvenliğini amaçlayan yasal çerçeve niteliğindeki AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, bu pazarda yer almak isteyen tıbbi cihaz üreticilerine yüksek maliyet oluşturuyor. Bu maliyetlerin giderilmesi amacıyla Türk Eximbank aracılığıyla yönetmelikten etkilenen firmalara kredi kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Ticaret Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, burada yaptığı konuşmada, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Daha önce uygulamaya aldığımız model kapsamında mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje ve program desteklerimize prefinansman imkanı getirmiştik. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından destek başvurusu uygun görülen ihracatçılarımız kredi başvurusunda bulunuyor ve öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutuluyor." dedi.

Türk Eximbank tarafından kredisi onaylanan ihracatçılara İGE AŞ'nin öncelikli teminat verildiğini bildiren Ağar, firmaların krediye erişim işlemlerini de hızlandırdıklarını aktardı.

Ağar, tıbbi cihaz sektörünün yarattığı katma değere işaret ederek, "Tıbbi cihaz sektörü, 2023'de 200'den fazla ülkeye yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB ülkeleri bu noktada ana ticaret ortağımız konumunda bulunuyor. Ancak AB'nin söz konusu sektöre ilişkin uygulamaya aldığı düzenlemelere uyum sürecini tamamlayan firma sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemelere yönelik geçiş sürecinin tıbbi cihaz sektörü tarafından doğru şekilde planlanması ve sorunsuz şekilde yönetiminin büyük önem taşıdığını bildiren Ağar, Bakanlık olarak yeni regülasyonlara uyum sağlamaları için firmaların yanlarında olmaya ve gerekli destekleri vermeye gayret ettiklerini söyledi.

"SEKTÖRE CAN SUYU OLACAK"

Ağar, tıbbi cihaz ihracatçısı firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda yapılabilecekleri tüm paydaşlarla birlikte değerlendirdik. Sektörden gelen talepler doğrultusunda Türk Eximbank ve İGE AŞ'nin olumlu geri dönüşleri neticesinde prefinansman modelimizin kapsamını genişletme kararı aldık. İmzaladığımız ek protokolün de yürürlüğe girmesiyle birlikte pazara giriş desteğinden faydalanmak isteyen ihracatçı firmalarımız Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunabilecek, Bakanlığımızdaki destek başvurusu onaylanan ihracatçılarımız desteklerini hızlı şekilde alabilece. İhracatçılarımız doğrudan Türk Eximbank nezdinde kullandırılan kredilerin geri ödemesini de kullanacak. Bu sayede sektörümüze can suyu olacak yeni bir prefinansman olanağı sağlamış olacağız."

"KİMYA SEKTÖRÜNÜN İHRACATTAKİ ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de imzalanan protokolle, medikal ve tıbbi cihaz sektörüne ek maliyet getirecek yönetmeliğe uyum süreciyle ilgili önemli bir adım atılmasına öncülük ettiklerini belirtti.

AB'de tıbbi cihazların güvenliğini ve hastaların korunmasını sağlamayı amaçlayan yasal çerçeve niteliğindeki yönetmeliğin, tıbbi cihaz ihracatçıları için yüksek maliyet oluşturduğuna işaret eden Pelister, şunları kaydetti:

"Biz de İKMİB olarak, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Türk Eximbank ve İGE AŞ ile görüşerek, ihracatçılarımıza bu süreçte prefinansman desteği verilmesi konusunda taleplerimizi sunduk ve bu engeli birlikte aşmak için sektör adına önerilerimizi paylaştık. Türk Eximbank'ın sunacağı destekle firmalar nefes alacak ve sürecin oluşturduğu ek maliyetler rahatlıkla yönetebilecek. İKMİB olarak önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımızın küresel ticaretten daha fazla pay alması ve yeni rekorlara imza atması için kimya sektörünün ihracattaki öncüsü ve sözcüsü olmaya devam edeceğiz."