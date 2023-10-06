Ticaret Bakanı Bolat: Çimento sektörü mercek altında, fiyatları düşürteceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini belirterek, "Deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Bolat, katıldığı yayında çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini ifade ederek, birkaç hafta önce yoğun bir soruşturma başlattıklarını söyledi. Bolat, "Üzülerek ifade ediyorum, deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Rekabet edip fiyatları düşüreceklerine birlikte karar alıp fiyat yükseltme çabalarını görüyoruz. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Fiyatları düşürteceğiz" dedi.Otomobil ve emlak sektöründeki fahiş fiyatlara da değinen Bakan Bolat, "2-2.5 ay içinde piyasayı normalleştirmiş olduk. Stoklar ortaya çıktı, '3-6 ay sonrasına araç gelebilir' derken 3 saat sonrasına araçlar şimdi teslim ediliyor. Fiyatlarda köpük kalktı ve fiyatlar geriye gitti. İkinci elde yüzde 15 fiyat düşüşleri var. Sıfır araçlarda da yüzde 15-20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor" diye konuştu. Emlak sektöründeki fahiş artışlara ilişkin ise Bakan Bolat, "Emlakta da satış fiyatlarındaki köpük kalktı" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA