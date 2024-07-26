Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'daki gümrük müdürleriyle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 26.7.2024 15:09

Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'daki gümrük müdürleriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde güvenliği önceleyen, adil ve kurallara dayalı politika ve tedbirleri sürdürme noktasındaki çalışmalara artan tempoda devam edeceklerini bildirdi.

AA
Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul’daki gümrük müdürleriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde ilgili bakan yardımcısı, genel müdürler ve bölgede görev yapan bütün gümrük müdürleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerine ve gümrüklerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, gümrük süreçlerinin etkinliğinin artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve kaçakçılıkla mücadele konularında atılabilecek adımlara dair çok boyutlu değerlendirmelerde bulunduk ve kararlar aldık. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrüklerimizde güvenliği önceleyen, adil ve kurallara dayalı politikalarımızı ve tedbirlerimizi sürdürme noktasında çalışmalarımıza artan tempoda devam edeceğiz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'daki gümrük müdürleriyle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA