Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye çelik üretiminde Avrupa’da ilk sırada

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 283,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye ekonomisinin büyümesine ve dış ticaret performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, ekonominin son 24 yılda yıllık ortalama yüzde 5,35 reel büyüme kaydettiğini söyledi. Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini, yıl sonunda ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşılmasının tahmin edildiğini belirtti.

Bolat'ın aktardığı verilere göre, Türkiye'nin mal ihracatı 2002'deki 36 milyar dolar seviyesinden 2025'te 273,2 milyar dolara çıktı. Eylül 2026 itibarıyla son 12 aylık mal ihracatı ise 283,7 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatının 125 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının 409 milyar dolar olduğunu kaydetti. Aynı dönemde hizmet ithalatının 63-64 milyar dolar, toplam dış ticaret hacminin ise 860 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin hem ihracat hem ithalat yoluyla küresel ticarette önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, uluslararası ticaret ve yatırımların ülke ekonomisindeki rolüne dikkati çekti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör