Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye çelik üretiminde Avrupa’da ilk sırada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geniş üretim kapasitesi ve güçlü dış ticaret ağıyla dünyanın önde gelen çelik üreticileri ve ticaret merkezleri arasında yer aldığını belirtti. Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) desteğiyle düzenlenen Steel Networking Summits 2026'da konuşan Bolat, Türkiye'nin 2025 yılında 38,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek dünya genelinde yedinci, Avrupa'da ise birinci olduğunu söyledi.
Çeliğin sanayi, ekonomi ve savunma açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Bolat, altyapıdan ulaştırmaya, enerjiden makine imalatına ve savunma sanayisine kadar pek çok alanın temel girdilerinden birinin çelik olduğunu ifade etti.
Zirveye 80'den fazla ülkeden 400'ün üzerinde katılımcının geldiğini belirten Bolat, 200'ü aşkın uluslararası sektör temsilcisinin ve 30'dan fazla üst düzey konuşmacının etkinlikte yer aldığını kaydetti.
TÜRKİYE'NİN ÇELİK İHRACATI 17,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Bolat'ın verdiği bilgilere göre, küresel çelik ticaretinin 2025 itibarıyla 615 milyar dolara ulaştığı dönemde Türkiye, 17,1 milyar dolarlık çelik ihracatıyla dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasında yer aldı. Türkiye'nin ihracat ağı 200'den fazla ülkeye ulaşırken, çelik ihracatının yüzde 42,3'ü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi.
Bolat, yüksek standartların arandığı Avrupa pazarında Türk çeliğine talep gösterilmesinin sektörün uluslararası rekabet gücünü ortaya koyduğunu belirtti.
Türkiye'nin çelik üretim kapasitesinin yüzde 78'inin hurda bazlı elektrik ark ocağı teknolojisine dayandığını aktaran Bolat, sektörün 27,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdiği süreçte 18,8 milyon ton çelik hurdası ithal ettiğini söyledi. Türkiye'nin bu alanda önemli hurda çelik ithalatçılarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.
AB KOTALARI VE KARBON DÜZENLEMESİ İHRACATI ETKİLİYOR
ABD ve Avrupa Birliği'nin çelik sektörüne yönelik kararlarının uluslararası ticareti önemli ölçüde etkilediğini belirten Bolat, tek taraflı kısıtlamaların yalnızca ihracatçıları değil, çelik girdisine ihtiyaç duyan sanayi kollarını ve nihai tüketicileri de olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.
Bolat, uluslararası ticaret kurallarıyla bağdaşmadığını belirttiği kısıtlamaların hurda bazlı ve düşük karbonlu çeliğin dolaşımını sınırlandırarak yeşil dönüşüm hedeflerine zarar verebileceğini söyledi.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin ise AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Bolat, AB'nin çelik kotalarını 1 Temmuz 2026'dan itibaren yüzde 50 daraltmasının ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) sektörü doğrudan etkilediğini belirtti.
Bolat, 2026'nın ocak-eylül döneminde SKDM kapsamındaki çelik ürünlerinin Türkiye'den AB'ye ihracatının yüzde 1,7 azaldığını, Türkiye'nin AB dışındaki ülkelere çelik ihracatının ise yüzde 10 arttığını bildirdi. Demir-çelik sektörünün AB'ye toplam ihracatında da yüzde 6,7 düşüş yaşandığını söyledi.
Bolat, sektörün yeşil dönüşümünü desteklerken ihracatçıların ek maliyetlerle karşılaşmamasının da önem taşıdığını vurgulayarak, "Önceliğimiz, yeşil dönüşümü desteklemek ama ihracatçıların da orantısız maliyetler ve ilave ticaret engelleriyle karşılaşmamasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığının Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği kapsamında firmalara danışmanlık desteği sağladığını da belirten Bolat, ihracatçıların dönüşüm sürecinde ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını kaydetti.
TÜRKİYE-AB TİCARET HACMİ 233 MİLYAR DOLAR
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sanayi entegrasyonuna dikkati çeken Bolat, 30 yılı aşan Gümrük Birliği sürecinin iki tarafın sanayilerini birbirine bağladığını söyledi.
Bolat, Türkiye-AB yıllık ticaret hacminin 233 milyar dolara, yani yaklaşık 204 milyar avroya ulaştığını belirtti. Son beş yılda iki taraf arasındaki toplam ticaretin 900 milyar avroyu, başka bir ifadeyle 1 trilyon doları aştığını ifade etti.
TÜRKİYE'NİN İHRACATI 283,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Türkiye ekonomisinin büyümesine ve dış ticaret performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, ekonominin son 24 yılda yıllık ortalama yüzde 5,35 reel büyüme kaydettiğini söyledi. Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini, yıl sonunda ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşılmasının tahmin edildiğini belirtti.
Bolat'ın aktardığı verilere göre, Türkiye'nin mal ihracatı 2002'deki 36 milyar dolar seviyesinden 2025'te 273,2 milyar dolara çıktı. Eylül 2026 itibarıyla son 12 aylık mal ihracatı ise 283,7 milyar dolar oldu.
Hizmet ihracatının 125 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının 409 milyar dolar olduğunu kaydetti. Aynı dönemde hizmet ithalatının 63-64 milyar dolar, toplam dış ticaret hacminin ise 860 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.
Bolat, Türkiye'nin hem ihracat hem ithalat yoluyla küresel ticarette önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, uluslararası ticaret ve yatırımların ülke ekonomisindeki rolüne dikkati çekti.