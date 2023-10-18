Ticaret Bakanı Bolat YASAD yönetimiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Derneğin, 1992 yılında Türk yazılım sektörünün çatı kuruluşu olma misyonuyla kurulduğunu anımsatan Bakan Bolat, "Dünyadaki en karlı sektörlerden olan yazılım sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek adına yapabileceklerimizi istişare ettik. YASAD yetkililerine, sektörün büyümesi adına gösterdikleri özveri dolayısıyla teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.