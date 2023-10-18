Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Bolat YASAD yönetimiyle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:37 Son Güncelleme: 18.10.2023 15:39

Ticaret Bakanı Bolat YASAD yönetimiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yöneticileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Dünyadaki en karlı sektörlerden olan yazılım sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek adına yapabileceklerimizi istişare ettik." ifadesini kullandı.

AA
Ticaret Bakanı Bolat YASAD yönetimiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Derneğin, 1992 yılında Türk yazılım sektörünün çatı kuruluşu olma misyonuyla kurulduğunu anımsatan Bakan Bolat, "Dünyadaki en karlı sektörlerden olan yazılım sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek adına yapabileceklerimizi istişare ettik. YASAD yetkililerine, sektörün büyümesi adına gösterdikleri özveri dolayısıyla teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanı Bolat YASAD yönetimiyle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA