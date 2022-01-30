Giriş Tarihi: 31.1.2022

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Büyümenin itici gücü ihracat

Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve ekonomik ilerlemesinde ihracatın önemi belli. İhracat büyümemizin itici gücü. 2021’deki başarıların 2022 yılında da sürmesi ve daha da ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceğiz