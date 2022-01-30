Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Büyümenin itici gücü ihracat

2021 yılı ihracatta önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu. ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 oranında artışla 225.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmimiz, 496.7 milyar dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığımız ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 7.8 azalışla 45.9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 5.8 puan artış göstererek yüzde 83.1'e yükseldi. Ekonomimizin 2021 yılında yakalamayı başardığı yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si de net ihracatımızdan kaynaklanmıştır.
23 ÖNCELİKLİ ÜLKE BELİRLENDİ
2022 yılında OVP hedefimiz 230.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek olarak belirlendi. Temennimiz 2022 yılında tıpkı 2021'de olduğu gibi OVP hedeflerimizin ötesinde bir ihracat rakamına ulaşmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlığımız bünyesinde tesis edilen Pazara Giriş Komitesi tarafından 2022-2023 dönemi için toplamda 24 hedef ülke ve 23 öncelikli ülke belirlendi. Düzenlenen ticaret heyeti, tanıtım ve pazar
araştırması faaliyetleri ile fuarlarda söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor ve bu ülkelere yönelik gerçekleştirilen bazı faaliyetlere 10 ile 20 puan arasında değişen ilave destekler veriyoruz. Buna ilaveten, ihracatımızın menzilini artırmak amacıyla "Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi" çalışmalarına başladık. Bu strateji ile 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılarak 82 milyar dolar değerinde ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin ülke bazlı eylem planlarımızı da hazırlıyoruz.
FİNANSMAN SORUNUNA ÇÖZÜM
Ayrıca, ihracatın finansmanı da önemli gündem maddelerimiz arasındadır. İhracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi
, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) ile Eximbank
'ın öz kaynaklarıyla 13 Ekim 2021 tarihinde kuruldu. Bu yapıyla birlikte, ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununu ortadan kaldırmayı ve bu sayede ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetini düşürmeyi amaçlanmıştır.
DİZİ İHRACATINDA İKİNCİYİZ
Bugün hizmetler sektörü
çatısı altında olan Türk dizilerinin 2020 yılı sonu itibariyle ulaştığı başarı herkesin malumu. Sektör verilerine göre yaklaşık 400 milyon doların üzerinde bir ihracat hacmiyle 150'den fazla ülkede 700 milyonu aşkın izleyici ile buluşan Türk dizilerinin başarısı, bugün Türkiye'yi ABD'den sonra dizi ihracatında 2'nci sıraya taşımış durumdadır. 2023 yılı dizi ihracatı hedefimiz olan 1 milyar dolar seviyesinin aşılmasını, Türk dizilerinin yaklaşık 1.5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada yeni dönemde söz konusu sektörümüzü, spesifik olarak ihtiyaç duyulan alanlarda ilave enstrümanlarla desteklemeyi sürdürmekle birlikte aynı zamanda yerli online/dijital yayıncılık platformlarımızı da yurtdışına açacak faaliyetlerini teşvik edecek ilave destek mekanizmalarını kurguluyoruz.
REKABETÇİLİK ARTIRILACAK
Ülkemizin küresel marka olduğu sektörlerden birisi olan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri konusunda da çalışmalarımız devam edecek. Lojistik alanında ise, ihracatçılarımızın hedef pazarlarda karşı karşıya kaldığı, karayolu taşımacılığında kota sorunları, denizyolu taşımacılığında navlun fiyatı artışları ve konteyner temininde yaşanan sorunların olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi ve ürünlerimizin daha hızlı, daha az maliyetli olarak yurt dışı pazarlara ulaştırılarak rekabetçiliğin artırılması Bakanlığımızın öncelikli konuları arasındadır. Bildiğiniz gibi, daha önce 3080 sayılı "Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar" yayımlanmıştı. Bu destek ile işbirliği kuruluşlarınca yurt dışında kurulacak YDLM'lerin, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtımı hizmetlerini sunmasını, böylece önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmayı hedeflemekteyiz.
HİZMET SEKTÖRÜNE ÖNEM
Dünya ekonomisinde, hizmet sektörleri çarpıcı biçimde ilerliyor. Bakanlığımız yaklaşık 10 yıl önce hizmetleri gündemine almıştı, geçtiğimiz yılın temmuz ayında kurduğumuz Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ile bu yaklaşımımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Hizmet sektörlerine yönelik devlet yardımlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarına ilişkin ivedilikle aksiyon aldık. Hizmet Sektörleri Markalaşma ve TURQUALITY®, Genel Destek ve Yurtdışı Lojistik Merkezlerine ilişkin mevzuat güncelleme çalışmaları ile bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren Bilişimin Yıldızları (E-Turquality) hazırlanmasında son aşamaya gelindi. Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde ve ekonomik ilerlemesinde ihracatın önemi bellidir. İhracat büyümemizin itici gücüdür. 2022'de de bu başarıların sürmesi ve daha da ileriye taşınması için elimizde olan tüm araçlarla çalışacağız.