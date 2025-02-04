Ticaret Bakanı Ömer Bolat Gaziantep’te konuştu: Suriye ile yeniden serbest ticaret için çalışıyoruz

Gaziantep'te, Ticaret Bakanlığı ve MÜSİAD iş birliğinde "Suriye'nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" başlığıyla Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi düzenlendi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katıldığı zirveye Türkiye ve Suriye'den 1000'ü aşkın iş adamı katıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan Bakan Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını bildirdi. Zirve organizasyonunda, yeni dönemde özgür Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekleri, imkanları, muhtemel zorlukları masaya yatırıp fikir alışverişinde bulunacaklarını anlatan Bolat, "Öncelikli olarak, Suriye'nin şartlarının elvermesi durumunda, 2007 yılında imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın ki 2011'de iç savaş çıkınca akamete uğramıştı, yeniden uygulamaya alınması ve görüşülmesi noktasında Suriyeli yetkili kardeşlerimizle görüşmeler yapacağız. Amacımız, yeni ve özgür Suriye'nin inşası ve ihyasında, imarında, ticaretinde, üretiminde Türkiye olarak 'kazan kazan' prensibiyle güçlü iş birliği ve güç birliği yapmaktır. Suriye ile ekonomik iş birliğimizi ortaklık temelinde her iki ülkenin haklarının yararına olarak gerçekleştirme hedefi ve arzusundayız" dedi.

Türkiye'nin en uzunun sınırının Suriye ile olduğuna dikkat çeken Bakan Polat, "Çünkü Suriye ile 910 kilometre sınırımız var. Suriye, farklı etnik topluluklar, farklı mezhebi topluluklardan oluşan birlik ve beraberlik içinde istikrarlı bir komşumuz olsun istiyoruz. Ortak tarihimiz var, benzerliklerimiz var. Orta Doğu ile Körfez'e açılan en önemli kapı konumunda olan Suriye'nin 8 Aralık'ta başlayan devrimi ve bayrak döneminin başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri noktasındaki çalışmaların da sürdüğünü hatırlatan Bolat, Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyenlerin izin talebinin sınır vilayetlerindeki valilik tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra hızla gerçekleştirileceğini anlattı. Bolat, "Bu uygulama geçişleri hızlandıracaktır. Arşiv araştırmasında, terör suçları, her türlü kaçakçılık suçları, nitelikli dolandırıcılık, soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi suç türleri üzerinden yapılacak arşiv araştırmalarından sonra geçişlere izin verilecektir, başvurulardan sonra ve geçişler pasaportla yapılacaktı. İlk defa geçişlerde 10 güne kadar valilerimiz izin verecekler. İkinci ve diğer geçiş taleplerinde ise Suriye'deki sanayi veya ticaret odaları tarafından onaylı davet mektubu veya yetkili kurumdan alınan yazı getirilmek suretiyle süre sınırı konulmaksızın valiliklerimiz işlem yapacaklardır. Hava yolu ile geçişlerde ise Suriye tarafında Türkiye'ye gelmek isteyen iş insanları için hava yolu geçişlerinde özel bir vize uygulama olacaktır. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğuna başvuracaklar. İstizan vizesi adı verilen bir vize türüyle onlar da Türkiye'ye tabii sınırlı süreli olarak gelip ticaret, yatırım görüşmelerini yapabileceklerdir" dedi.