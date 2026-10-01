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Giriş Tarihi: 1.10.2026 22:57

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile görüşmesinde, Türkiye-Polonya ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldıklarını bildirdi.

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AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu ABD'nin Milwaukee kentinde, Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Polonya ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldıklarını aktaran Bolat, ticaret, müteahhitlik hizmetleri, yatırımlar, enerji, ulaştırma, lojistik, savunma sanayi ve üçüncü ülkelerde işbirliği alanlarında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bolat, "Türkiye-Polonya İstişare Mekanizması"nın VI. Dönem Toplantısı ile "Türkiye-Polonya Yatırım ve İş Forumu"nun yakın dönemde Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenmesi hususlarında mutabık kaldıklarını belirtti.

Domanski ile buluşmalarının, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele almak bakımından da önemli bir fırsat sunduğuna işaret eden Bolat, bu kapsamda Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesinin, Türkiye ile AB arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonu daha da pekiştireceğini vurguladıklarını ifade etti.

Bolat, AB'nin gelişen ticaret ve sanayi politikalarının, özellikle Sanayi Hızlandırma Yasası'nın Avrupa'nın ve Türkiye'nin rekabet gücü ile tedarik zincirlerinin dayanıklılığı üzerindeki etkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını, beklentilerini ifade ettiklerini vurguladı.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Polonya ile 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz, ortak hedefimiz olan 10 milyar doları aşarak 12,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamı, yakın gelecekte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 15 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın, iş dünyalarımız arasındaki yakın işbirliği sayesinde giderek daha da derinleşmesinden memnuniyet duyuyoruz."

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