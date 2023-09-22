Ticaret Bakanlığı: 18 ülkeye ihracatımızı 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, küresel ekonomi ve dış ticaretin içinde bulunduğu konjonktürü göz önünde bulundurarak, ihraç ürünlerimizi dünyanın en uzak noktasına ulaştırmak ve Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesi ile yeni pazarlara ulaşmak, aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçılarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap olacak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir.

Son dönemlerde, küresel ekonomik büyümedeki zayıf seyir en büyük ihracat pazarlarımızı olumsuz etkilemekte olup, özellikle Avrupa bölgesinde, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyon ile birlikte düşen talep, üretim seviyelerinde yaşanan kayıplar ve zayıf seyreden işgücü piyasası resesyon endişelerini barındırmaktadır. Küresel olarak yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, ülkemiz ekonomimizin ve ihracatımızın son 20 yılda geldiği nokta itibarı ile artık geleneksel pazarların ötesine geçmemizin gerekli olduğunun bilincinde olarak ihracat menzilimizi daha uzağa taşımak, ufkumuzu daha da ilerilere götürmek için kıymetli ihracatçılarımız için bir rehber vazifesi görecek stratejilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlamaktadır" denildi.



'UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ DİNAMİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR'



İhracatın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak yeni-ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanarak hazırlanan ve 2022 yılında hayata geçirilen 'Uzak Ülkeler Stratejisi'nin dinamik bir şekilde yürütülmesine devam edildiği vurgulanarak, şöyle denildi:



"Türkiye ekonomisi olarak, ihracatımızın yaklaşık üçte ikisi görece yakın ülkelere gerçekleştirilmekte olup, 2022 yılında 139,7 milyar dolar ile toplam ihracatımızın yüzde 55'i en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'ya ve yaklaşık 45 milyar dolar ile ihracatımızın yüzde 17,7'si yakın ve orta doğu ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'Uzak Ülkeler Stratejisi' ile birlikte ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı eksenindeki avantajlı konumundan faydalanarak, 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik ihracatımızı 4 katına çıkararak 80 milyar dolar üzerine yükseltilmesini, bu ülkelerin ithalatından aldığımız toplam payı yüzde 1'e çıkararak, ülkemizin ortalama ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltilmesi hedeflenmektedir."



Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım, diplomasi gibi birçok alanda 328 adet eylemi barındırarak bir yol haritası niteliği taşıyan ve 2022 yılı itibarıyla yüzde 30'u tamamlanan eylem planı ile ihracatçıların Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya, belirlenen ülkeler ile ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması, fuar katılımı, ticaret heyetleri, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan ülkelere yönelik olarak, 2023 yılı sonuna kadar 6'sı genel, 26'sı sektörel olmak üzere toplam 32 ticaret heyeti programı ile toplam 66 heyet programı ve 119 yurtdışı fuar ile toplam 526 uluslararası fuar düzenlenmesi planlandığı belirtildi.



'İSLAM ÜLKELERİ İHRACAT GELİŞTİRME STRATEJİSİ'



Son dönemde içinde bulunulan siyasal konjonktürle beraber başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere İslam ülkeleri ile Türkiye ticari ve ekonomik ilişkileri açısından önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekilerek, "Bu gelişmeler doğrultusunda, İslam ülkelerinin ekonomik ve ticari anlamda artan önemi ile birlikte 'İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejisi' hayata geçirilmiştir. Bu strateji ile İslam ülkelerinin ihracatımızdaki yüzde 26'lık payının 2028 yılında yüzde 30'a yükselmesi hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimiz doğrultusunda tesis edilen ticaret ve yatırım anlaşmaları ağımızın İslam ülkelerine yönelik yeni stratejimiz ile genişletilerek ihracatçılarımıza daha geniş pazara giriş imkanı sunulması amaçlanmaktadır. Bu stratejiler kapsamında yer alan her bir ülkenin pazar yapısı incelenerek potansiyel sektör ve ürün belirleme çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Tespit edilen potansiyel ürünler ve sektörler çerçevesinde, İslam ülkelerine yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yıl sonuna kadar İslam ülkeleri ile ihracatı geliştirme stratejisi kapsamında 23'ü genel, 63'ü sektörel olmak üzere toplam 86 ticaret heyeti programı ile toplam 122 heyet programı ve 127'si yurt dışı fuar olmak üzere toplam 448 uluslararası fuar düzenlemesi planlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ortaya koymuş olduğumuz küresel vizyon çerçevesinde, ihracatta pazar çeşitliğini artırarak dünyanın her bir noktasında üretici ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri üreterek, Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısını güçlendirerek, ihracatımızda sürdürülebilir artışı sağlamak nihai hedefimizi oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, ihracat politikası araçlarımızı güncellenmeye ve yeni stratejileri hayata geçirmeye devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.