Ticaret Bakanlığı açıkladı: Eğitim hizmetleri ihracatında rekor artış

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığı 2012 yılından bu yana eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürümektedir. Bakanlık olarak amacımız, ülkemizin eğitim alanında bölgesel bir cazibe merkezi be küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmektir" denildi.

2012 yılından bugüne eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek, 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaştı