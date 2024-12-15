Ticaret Bakanlığı cevapladı: İşte 15 soruda İsrail ile ticareti durdurma süreci...

Soru 4- Gemiler önce bölgedeki başka bir devlete, daha sonra İsrail'e gidiyor veya gemiler başka ülkeye gideceğini beyan edip, seyrüsefer esnasında rota değiştiriyor, Türkiye bu duruma karşı takip veya müdahalede bulunuyor mu?

Cevap: Türkiye deniz yetki alanı içinde olan gemilere müdahalede bulunmakta, olabilecek suiistimalleri takip etmektedir.

Soru 5- Komşu ülkelere ihracat neden artıyor, yoksa bu ülkeler üzerinden İsrail'e ürünler mi gidiyor?

Cevap: Artış ifade edilen ülkelerde olağan dışı bir durum yoktur, benzer artış seyri diğer ülkelerde de görülmektedir.

Soru 6- Filistin'e kozmetik ürünler ya da çelik gidiyor mu, ülke savaş altında, bu ürünler gerçekten gidiyor mu?

Cevap: Filistin'in 6 milyona yakın nüfusunun temizlik ürünleri ile inşaat malzemelerine ihtiyacı vardır. Filistin ile dış ticaret işlemleri sadece Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının teyidi ve izniyle yapılmaktadır.