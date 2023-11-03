Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı "filmaşin" ithalatına yönelik soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 3.11.2023 09:55 Son Güncelleme: 3.11.2023 09:55

Ticaret Bakanlığı "filmaşin" ithalatına yönelik soruşturma başlattı

Ticaret Bakanlığı, cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı.

AA
Ticaret Bakanlığı filmaşin ithalatına yönelik soruşturma başlattı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından başvuruya istinaden yürütülen ön incelemede, filmaşin ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde de bozulmalar olduğu belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ithalatta yaşanan bu artışın yerli üretim dalında ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, cıvatadan somuna, telden çiviye ve elektrota kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalinin etkileri araştırılacak.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekirse süre 6 ay uzatılabilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı "filmaşin" ithalatına yönelik soruşturma başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA