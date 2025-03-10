Ticaret bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yılın iki ayında yapılan iç piyasa denetimlerinde 454 milyon 350 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret birimlerince denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi. İç ticaret denetim birimlerince yılın iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, bu dönemde ekiplerce 17 bin 395 firmaya 454 milyon 350 bin lira idari para cezasının kesildiği aktarıldı. Açıklamada, sadece şubat ayında 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin lira idari para cezası uygulandığına işaret edildi. İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimlerinin de gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Yılın iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye 154 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Bu cezanın 126.7 milyon liralık kısmı fahiş fiyat kapsamında verilmiştir" denildi.