Ticaret Bakanlığı ilk 4 ayda 16.5 milyar liralık kaçak mal yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Bakanlık görevlileri 2025 yılının ilk 4 ayında milyarlarca lira değerinde uyuşturucu madde ve muhtelif kaçak eşya ele geçirdi.

BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 76 ARTTI

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabında açıklanan bilgilere göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince, yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %76 artışla 16,5 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda;

11,4 Ton Uyuşturucu Madde,

71 Milyon 221 Bin adet Tütün, Tütün Mamulü ve İçki,

28 Milyon 476 Bin adet Tekstil Malzemesi,

17 Milyon 936 Bin Adet Çeşitli Eşya

Başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil eşyasına çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza attı.

NİSAN AYININ BİLANÇOSU 3,9 MİLYAR LİRA

Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2025 yılı Nisan ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %231 artışla 3,9 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda;

1,4 Ton Uyuşturucu Madde,

13 Milyon 810 Bin adet Tekstil Malzemesi,

2 Milyon 58 Bin adet Çeşitli Eşya,

211 adet Lüks Araç,

Başta olmak üzere muhtelif kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebebiyet vererek ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor.