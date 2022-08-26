Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünleri denetimlerini yoğunlaştırdı

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken sahada okul ve kırtasiye malzemesi denetimlerine hız verdi.

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, vatandaşların okul alışverişlerini güvenle yapması için çeşitli tedbirler uygulanıyor.

Bakanlık tarafından "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibiyle gerçekleştirilen kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerde, defter, kalem, silgi, kalemlik, okul çantası, çocuk ayakkabıları, okul formaları ve öğrenci kıyafetleri inceleniyor.

Bu kapsamda özellikle imalatçı ve ithalatçıların yoğun olduğu illere odaklanılırken ürünlerin etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeleri kontrol edilerek riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınıyor.

KİMYASALLARA YÖNELİK TESTLER YAPILIYOR

Denetimlerde, ticaret denetmenleri tarafından riskli görülen ürünlerden numune alınırken akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testler gerçekleştiriliyor.

Kırtasiye ürünleri, azo boyar maddeler, fitalat, ağır metaller, kurşun, PAH, benzen, uçucu organik bileşikler, kadmiyum ve DMF yönünden, kokulu silgiler, yapıştırıcılar ve sprey boyalar ise alerjen maddeler yönünden teste tabi tutuluyor. Okul kıyafetleri, azo boyar maddeler, organik kalay bileşikleri, nikel, kadmiyum ve nonilfenoller yönünden incelenirken elyaf içerik bilgilerinin doğruluğu da kontrol ediliyor.

Ayakkabılarda ise DMF, azo boyar ve krom VI gibi kimyasallar ile etiket bilgilerine yönelik testler yapılıyor.

Denetimler sonucu mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerin imalatçısı, ithalatçısı ya da dağıtıcısına, bu yıl için 9 bin 534 lira ile 681 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanıyor. Kimyasal, fiziksel veya mekanik bileşenleri bakımından güvensiz olan ürünler için idari para cezasına ek olarak ürünün piyasadan toplatılması, imha edilmesi, tüketicilere duyurulması gibi işlemler yapılıyor. Güvensiz ürünler ilan ediliyor.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, Bakanlıkça devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılıyor. Söz konusu sisteme, "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" adreslerinden erişim sağlanabiliyor.

OKUL ALIŞVERİŞİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bakanlık, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarıda bulundu. Bu hususlar şöyle sıralandı:

- Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünlerin ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmeli.

- Kırtasiye ürününü seçerken imalatçısının veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih sebebi olmalı. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalı.

- Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı.

- Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü birtakım silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında, parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

- Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde içeriği gösteren etiketler ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir şekilde olması zorunluluğu bulunuyor. Tüketiciler bu ürünleri satın alırken etiketlerinde yer alan bilgiler çerçevesinde satın alma kararını vermeli.

- Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmeli.

- Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Bakanlığın Alo 175 Tüketici Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, e-Devlet, Bakanlık internet sayfası gibi iletişim kanalları aracılığıyla başvurularını iletmeleri önem taşıyor.