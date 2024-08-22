Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerine odaklandı

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimlere odaklandı.

Bu kapsamda Ankara'daki bir kırtasiyede denetim yapan ekipler, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrollerini de gerçekleştirdi.

Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, özellikle kalem, silgi, defter, çanta gibi en çok kullanılan kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketlerini titizlikle inceledi.

Ürün üzerinde etiket olup olmadığını kontrol eden ekipler, daha sonra ürünün ayırt edici özelliği, menşei ve fiyat değişim tarihi gibi etikette bulunması gereken unsurları denetledi.

Menşei Türkiye olan ürünlerin üzerinde "yerli üretim" logosunun bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığının tespitini de yaptı.

Bakanlık ekipleri, fiyat etiketi dışında ürün güvenliğine ilişkin incelemelerde de bulundu.

Bu kapsamda boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin yer alıp almadığı kontrol edildi.

Bakanlık ekipleri, denetimlere aralıklarla devam edecek.