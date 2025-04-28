Ticaret Bakanlığı’ndan 2,9 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda yüzde 218 oranında artışla 2,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

YÜZDE 218 ARTIŞ YAŞANDI

Ayrıca sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artışla 2,9 milyar TL tutarında Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı düzenlenerek hem devletin gelir kaybının hem de haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2025 yılında da hız kesmeden devam ettiği vurgulanarak şöyle denildi:

"Bakanlığımız tarafından geliştirilen, ileri analitik teknolojilerin kullanıldığı Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde dış ticaret yapan firmalarımızın son 3 yıllık gümrük işlemleri mercek altına alınmakta, sistem tarafından onlarca risk kriteri ile yapılan analizler sonucunda Sonradan Kontrol Denetimine tabi tutulacak firmalar otomatik olarak skorlanmakta ve söz konusu firmalar Bakanlığımızca denetime tabi tutulmaktadır. Diğer yandan; 18 bölge müdürlüğümüzde yer alan kontrol şubelerimiz vasıtasıyla da son 3 yılda tescil edilen gümrük beyannameleri ikinci kez kontrol edilmek üzere yapay zeka destekli sistemler tarafından sürekli olarak taranmakta ve şüpheli bulunan beyanlar İkincil Kontrol İncelemesine tabi tutulmaktadır.

Bu kapsamda; gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlama hedefi doğrultusunda, vergi gelirlerinin korunması ve usulsüz işlemlere karşı caydırıcı bir rol üstlenilmesi amacıyla, Bakanlığımızca riskli firmalar ile şüpheli işlemler tespit edilmekte ve haksız kazanç elde eden firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Tüm bu çalışmalar ışığında, Sonradan ve İkincil Kontrol Denetimleri neticesinde 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde; Sonradan Kontrol kapsamında yaklaşık 600 milyon TL, İkincil Kontrol kapsamında ise 2 bin 578 firma tarafından tescil edilen toplam 3 bin 826 beyanname için yaklaşık 2,3 milyar TL olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artışla toplam 2,9 milyar TL tutarında Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı düzenlenmiştir. Söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecektir."