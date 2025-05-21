Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne satış yasağı

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu kullanımını riskli bulunan 3 ürünün satışını yasaklarken toplatma kararı verdi.

Bakanlığın Güvensiz Ürün (GÜBİS) sayfasında çocukların kullandığı yumuşak oyuncaklar, katlanabilir masa ve tabure gibi ürünlere yönelik kararını yayımladı. Bakanlığın testlerinden geçemeyen ürünler artık satılmayacak.

3 ÜRÜNE YASAK

Bakanlığın 21 Mayıs tarihinde yayımladığı açıklamada yumuşak oyuncaklar grubunda olan bir ürün hakkında "Oyuncak üzerinde bulunan çıkıntı kısım 22.9 N'da koparak küçük parça silindirine girmiştir. Oyuncak amlaj kalınlığı 0.038 mm'den Küçüktür" denildi.

Bakanlığın 20 Mayıs'ta yayımladığı duyuruda ise "Aslan" markalı taburenin düşey statik yük testinde kırıldığı ve bu nedenle kullanım açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Rumex markasına ait katlanabilir masada yasaklananlar listesinde yer aldı. Üründe keskin kenar ve köşelerin bulunması, ayrıca masa altında 7 ila 12 mm çapında, 10 mm'den derin açık uçlu boruların yer alması nedeniyle güvenlik açısından riskli bulundu.