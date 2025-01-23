Ticaret Bakanlığı’ndan 91.6 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilen tüm teftiş, inceleme ve soruşturmalar neticesinde toplam 91.6 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gümrük işlemlerinde Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespiti ile 4.6 milyar TL tutarında vergi tahakkuku ve 82.1 milyar TL tutarında idari para cezasının uygulandığı belirtildi. 250 firmanın gümrük işlemlerinin denetiminde 1.5 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirildiği, fahiş fiyat denetimlerinde 112.8 milyon TL ceza uygulandığı, tüketici mağduriyetine yol açan uygulama ve işlemleri nedeniyle firmalara toplam 3.5 milyar TL idari para cezası verildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, "Spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek ve stokçuluğu ortadan kaldırmak, adil, rekabetçi, istikrarlı piyasa yapısını tesis etmek amacıyla fahiş fiyatın önlenmesine, esnaf ve sanatkarlar ile tüketicilerin korunmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edilecek" denildi.