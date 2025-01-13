Ticaret Bakanlığı’ndan ’cayma hakkı’ açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı, 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberlerin doğru olmadığını cayma hakkındaki değişikliklere ilişkin kararın ertelendiği tarihi açıkladı.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararının, 10 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe göre, 01 Ocak 2026 tarihine dek ertelendiği belirtildi.