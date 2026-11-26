Ticaret Bakanlığı, Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon, emzik saklama kabı ve benzeri bazı bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlemlerin devamına karar verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlıkça hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde bazı bebek ürünlerinin ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karara yer verildi.

Buna göre soruşturma sonucunda, bazı bebek ürünlerine yönelik önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

HANGİ ÜRÜNLER LİSTEDE?

Bu kapsamda, Çin ve Tayland menşeli "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, pipetli olanlar dahil alıştırma bardağı, süt saklama kabı, diş kaşıyıcı ve halkası, emzik askısı ve tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı ile kutusu, çatal ve kaşık saklama kabı, biberon emziği ve başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi)" ithalatına yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı.

Dampinge karşı önlem, Çin menşeli ürünlerde CIF bedelinin yüzde 12'si, Tayland menşelilerde ise yüzde 26'sı olacak şekilde uygulanacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör