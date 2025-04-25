Ticaret Bakanlığı’ndan deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza

Depremin ardından aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanlara Ticaret Bakanlığı toplam 14 milyon 500 bin lira ceza verdi.
FIRSATÇIYA GEÇİT YOK
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." vurgusuyla yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.
TOPLAM 14 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanların Bakanlıkça tespit edildiği belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."
FIRSATÇILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 25, 2025
23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata…