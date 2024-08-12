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Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:31 Son Güncelleme: 12.8.2024 15:34

Ticaret Bakanlığından ihracatçılara "İhracat Akademisi" ile eğitim desteği

Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle hayata geçireceği İhracat Akademisi ile ihracatçılara eğitim verecek.

AA
Ticaret Bakanlığından ihracatçılara İhracat Akademisi ile eğitim desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracata yönelik tüm bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne katkı sağlaması hedefiyle YÖK ve üniversiteler işbirliğiyle İhracat Akademisi devreye alınacak.

Akademiyle, Bakanlık uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve öğretim üyelerinin oluşturacağı kadroyla donanımlı ihracatçıların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Akademide yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin yeni ihracat rekorlarına imza atması da bekleniyor.

Akademi çalışmaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla yarın saat 10.00'da Bakanlıkta, "Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni" yapılacak.

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Ticaret Bakanlığından ihracatçılara "İhracat Akademisi" ile eğitim desteği
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