Ticaret Bakanlığından tüketici ürünlerine kesintisiz denetim

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, tüketicilerin hem ekonomik menfaatlerini hem de ürün güvenliğini sağlayarak "güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde sağlıklarını korumak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Özellikle "hassas tüketici" olarak nitelendirilen bebeklerin ve çocukların kullanımına yönelik ürün gruplarının denetimlerine özel önem gösteriliyor.

Bakanlığın yürüttüğü bu faaliyetler, tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri, oyuncak, deterjan gibi günlük yaşamda tüketiciler tarafından kullanılan ürünleri kapsıyor.

Bu ürünlere yönelik denetimler, resen, ihbar ve şikayet üzerine veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RAPEX) bildirimlerine dayanarak risk esaslı yaklaşımla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 20 Eylül itibarıyla kırtasiye ürünleri, oyuncak, tekstil, ayakkabı, yüzme yardımcıları, çocuk bakım ürünleri, hijyenik kağıt (tuvalet kağıdı, çocuk bezi, kadın hijyen) ürünleri ve deterjan sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 238 firmanın 2 bin 707 parti (3 milyon 722 bin 232 adet) ürünü denetlendi. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına 2 milyon 37 bin 112 lira idari para cezası uygulandı.

İdari para cezasının yanı sıra ürünlerin toplatılması, bertaraf edilmesi ve kamuoyuna duyurulması gibi önlemlerin uygulanması da sağlanıyor.

OYUNCAK FİRMALARI BİLGİLENDİRİLDİ

Ayrıca tüketicilere güvenli ürün arzının sağlanabilmesi için tedarik zincirindeki tüm işletmelere yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Bu yıl çocuk bakım gereçleri, oyuncak, ayakkabı ve tekstil ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

Her yıl okul sezonu öncesinde, tüketicilerin sağlık ve güvenliği açısından risk taşıyan ürünlerin tespit edilmesi için kırtasiye, okul kıyafeti ve ayakkabılara yönelik gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri 2022-2023 eğitim öğretim dönemine girilmeden de yapıldı.

ALIŞVERİŞTEN ÖNCE GÜBİS'TEN KONTROL ETMEK FAYDA SAĞLIYOR

Türkiye'de 9 farklı bakanlık ve kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere tek bir platformdan aktarılması amacıyla hazırlanan ve 2018 yılında devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) de 2,8 milyonu aşkın ziyaret sayısına ulaştı. Sisteme "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" bağlantılarından erişim sağlanabiliyor. Bu çerçevede, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce sistemi kontrol ederek ürün seçimlerinde bu bilgileri dikkate almaları fayda sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği alanındaki gelişmeleri küresel çapta takip ederek güncel yaklaşımları yakından izliyor. Bakanlık, Avrupa Komisyonu uzman grupları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı (UNCTAD) ürün güvenliği çalışma grupları gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılım sağlayarak görüş alışverişinde bulunuyor ve iş birliği yapıyor.