Ticaret Bakanlığı’ndan yerli üretime destek ziyareti

MCT Technic'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin kurucusu Hacı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz ve mühendis ekibi, Uçarmak'a NOx sensörlerinin üretim süreci, çevresel katkıları ve sektöre getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziyarette, yerli sensör teknolojilerinin Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceği ve ihracat potansiyeli üzerindeki etkileri ele alındı.

Şirketin AR-GE çalışmaları, uluslararası pazarlara yönelik stratejileri ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki çözümleri masaya yatırıldı. Özellikle karbon salınımını azaltmaya yönelik geliştirilen NOx sensörlerinin çevre dostu araç teknolojilerine sağladığı katkılar öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, yerli üretimin desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, Uçarmak'ın şirkete gerçekleştirdiği ziyaretin, yerli ve milli teknoloji üretimi adına kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Tamamen yerli imkanlarla üretilen NOx sensörleriyle otomotiv sektöründe çevre dostu çözümler sunduklarını ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağladıklarını aktaran Yılmaz, "Sayın Uçarmak'a, sensörlerimizin teknik detayları, üretim süreci ve uluslararası pazardaki hedeflerimiz hakkında bilgi verme fırsatı bulduk. MCT Technic olarak, sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknoloji alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek, ülkemizi global pazarda daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sayın Uçarmak'a nazik ziyaretleri ve yerli üretime verdikleri destek için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.