Ticaret Bakanlığının ihracat destekleri SAHA EXPO’da savunma firmalarına anlatıldı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, burada yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu tür hain emeller hiçbir zaman amacına ulaşamayacak. Çok daha güçlenerek dimdik şekilde ayağa kalkacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde ihracatta önemli başarılar ortaya koyduğuna işaret eden Kılıçkaya, geçen yıl yaklaşık 256 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını anımsattı. Kılıçkaya, satılan ürünlerin çeşitlendirilmesinde gelişme olduğunu vurgulayarak, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da arttığını söyledi.

Savunma sanayisinin 12 milyar doları aşan cirosu, 80 binden fazla istihdamı ve 180'i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülkenin göz bebeği bir sektör olduğunun altını çizen Kılıçkaya, "2000'li yıllara kıyasla Türkiye'nin ihracatı 7 kat artarken savunma sanayisi ihracatımız 22 kat artmış. Önümüzdeki dönemde bu artış trendinin sürmesi muhtemel. Dünyada savaş ortamı var. Bu da savunma sanayimizin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. İçeride dengeli bir büyüme var. Büyümenin motoru ihracat, onun için de en iyi çalışan kalem de savunma sanayimiz." değerlendirmesini yaptı.

İhracatı desteklediklerini belirten Kılıçkaya, yapay zeka destekli "Kolay İhracat Platformu"nu oluşturduklarının altını çizdi. Kılıçkaya, "Ürününüzü hangi ülkelere satabileceğiniz, bu ülkelerin gümrük tarife oranları, önemli fuarları gibi bilgileri ilk etapta sizlere sunuyoruz. E-Kolay İhracat Platformu ile hangi pazar yerlerine, nasıl gireceğiniz, bu pazarların dinamiklerini anlatıyoruz. Ayrıca 119 ülkede ticaret müşavirliklerimizden de bu bilgileri edinebilirsiniz. Geçen yıl ihracat desteklerini yaklaşık 22 bin firmamız kullandı. Bu desteklerden faydalanabilmek için Destek Yönetim Sistemi'ne kaydolabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya, ayrıca yurt dışı marka tescil faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı fuar destekleri, tanıtım, birim kira, yeşil mutabakata uyum projesi, pazara giriş belgesi, küresel tedarik zinciri, marka ve Turquality gibi destek programlarına ilişkin de bilgiler verdi.