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Giriş Tarihi: 18.2.2025 12:16 Son Güncelleme: 18.2.2025 12:16

Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

AA
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelindeki restoran, lokanta ve kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda başkentte bir restoranda denetim yapıldı.

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi.

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Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimleri sürüyor
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