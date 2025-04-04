Ticaret savaşı Türkiye’yi yatırım üssü yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gece 185 ülkeye karşılıklı tarife uygulayacağını açıkladı. ABD'ye girecek tüm mallara ithalat vergisi geldi. Bu vergiler ülkeden ülkeye değişiyor. En az yüzde 10, en fazla yüzde 50 arasında... Trump'ın hamlesi bazı ülkeleri çok fazla etkileyecek bazıları için ise fırsatlar yaratacak. Türkiye, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında. Bu oran gümrük vergilerinin ağır olduğu diğer 60 ülkeye göre oldukça düşük. Özellikle Asya ülkelerinde gümrük vergileri oldukça yüksek. Çin''e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Tayland'a yüzde 36 ve Avrupa Birliği'ne yüzde 20 vergi tarifesi düşünüldüğünde Türkiye avantajlı görünüyor.Peki ABD'nin getirdiği vergiler Türk ihracatçısını ve yatırımcısını nasıl etkileyecek? Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "Vergi oranları Türkiye'nin lehine gözüküyor. Bu tamamen yeni bir bakış açısı getirdi. Türkiye ile diğer büyük ihracatçı ülkeler arasında yüzde 25 fark var. Bu iyi bir fark... Türkiye'nin öne geçmesini sağlayabilir. ABD pazarı çok büyük bir pazar. Eğer Türkiye rekabetçilik konusunda bir adım daha atarsa, maliye politikalarını daha iyi bir şekilde uygularsa 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalama ihtimalimiz çok yüksek. Avrupa'dan yüzde 2-3 kaybetsek bile en kötü ihtimalde ABD'den yüzde 10 pay alırsak 4-5 sene içinde 100 milyar doları yakalarız" şeklinde konuştu. Özellikle Çin ve Asyalı diğer firmalarının Türk firmalarına olan ilgisinin artacağına da vurgu yapan Gültepe, "Stratejik ortaklıklar, satın almalar gibi işbirlikleri olabilir. Ekonomi yeniden yazılıyor. Otomotiv, kimya, hazır giyim ve tekstil, demir-çelik olumlu etkilenir" dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, iş dünyasının yeni denklemde doğru pozisyon alması gerektiğini belirterek, "Tehditler dışında Türkiye için fırsatlar da barındırıyor. Örneğin, yüksek tarifeye maruz kalan Asyalı firmalar için Türkiye bir yatırım üssü olabilir ve onlar daha düşük tarife ile ABD pazarına erişim sağlayabilir. Türkiye'nin Avrupa ile olan mevcut ekonomik ortaklığı da güncellenen bir gümrük birliği ile daha üst seviyeye çıkarılabilir. Türkiye'nin ihracattaki önemli partnerlerinden biri olan ABD ile karşılıklı ticaretini de etkileyecek bu tarifenin, yüzde 10'luk genel vergi ile sınırlı kalmasını önemsiyoruz. Ülkemize uygulanacak yüzde 10 gümrük vergisini diğer ülkelere kıyasla bir avantaja dönüştürerek, doğru stratejiyle küresel ticaret rekabetinde bir adım öne geçebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise "ABD, kendi iç pazarını Çin ve AB'ye kapattığı zaman daha önce buraya satış yapan ülkeler ve firmalar diğer pazarlar için daha agresif bir strateji geliştirebilir. Yüksek tarifeye maruz kalan Asyalı firmalar için Türkiye bir yatırım üssü olabilir ve böylece Çinli firmalar daha düşük tarife ile ABD pazarına erişim sağlayabilirler" şeklinde konuştu.Trump, Türkiye'nin en büyük ihracat sektörlerinden otomotive yönelik olarak ithal otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamaların, özellikle Avrupa ve Türkiye ile olan otomotiv ticaretine yönelik fırsatlar yarattığını belirten Mehmet Ali Yalçındağ, "Türkiye'nin otomotiv ihracatında AB ülkeleri önemli bir paya sahip. Özellikle ABD-AB arasında yaşanabilecek ticaret gerilimlerinin, dolaylı olarak Türkiye'yi olumlu yönde etkileme potansiyeli var. Bu bağlamda Türkiye'nin AB ile ilişkilerini güçlendirme yönünde politikalarını hızlandırması ve bu yönde aksiyon alması gerekiyor" dedi.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, ABD'nin ticaret savaşının kaos gibi görünse de Türkiye'nin bu kaostan avantaj elde edebileceğini belirterek, "Kısa ve orta vadede hammadde üretim maliyetlerimizin olumsuz etkileneceğini öngörmüyoruz. Aksine orta ve uzun vadede doların değerinin aşağıya düşmesi yanı sıra euronun yukarı çıkması muhtemel olabilir. Bu durum bizim en çok kimya ihracatı yaptığımız AB ile ticaretimizde parite farkından dolayı olumlu etki yaratabilir" dedi.