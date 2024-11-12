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Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:12 Son Güncelleme: 12.11.2024 12:12

Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

AA
Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı

Ticaret satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 12,7, perakende satış hacmi ise yüzde 15,9 artış gösterdi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YÜKSELDİ

Buna göre, ticaret satış hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

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Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı
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