Ticaretin gözdesi Türk limanları!

"EN FAZLA TAŞINAN YÜK ARTIŞI HURDA DEMİRDE"

Uraloğlu, Mayıs ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artışın hurda demir elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 1 milyon 835 bin 933 ton hurda demir yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bunu ham petrol ile feldispat yüklerinin izlediğini belirten Uraloğlu, "Mayıs ayında portland çimento 1 milyon 73 bin 823 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Portland çimentoyu, fuel oil ve motorin takip etti. Ham petrol ise yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, hurda demir ve briketlenmemiş taşkömürü takip etti." ifadelerini kullandı.

"EN FAZLA YÜKÜN GİTTİĞİ ÜLKE İTALYA OLDU"

Uraloğlu, Mayıs ayında limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini ve bunu ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini aktardı. Deniz yolu ile limanlarımıza en fazla yükün Rusya'dan geldiğini belirten Uraloğlu, "Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen 34 milyon 717 bin 959 ton yurt dışı yükün yüzde 6,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mayıs ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 309 bin 446 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 32 milyon 408 bin 513 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı." dedi.

Uraloğlu, Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 1 milyon 161 bin 725 TEU'ya ulaştığının altını çizerek, Ocak-Mayıs döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 5 milyon 644 bin 97 TEU'ya ulaştığını söyledi.